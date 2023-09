Portugal tem três dos melhores mestrados em Gestão do mundo

Portugal tem três programas de mestrado em gestão classificados entre os melhores do mundo, de acordo com a última seleção internacional do Financial Times. Este ano, o ranking “Masters in Management” voltou a destacar a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos no top 15, assim como a Católica Lisbon School of Business & Economics e o ISCTE, ambos na capital, enquanto parte dos 100 melhores a nível mundial.

O ranking “Masters in Management” do Financial Times, que anualmente distingue os 100 melhores mestrados em gestão do mundo, voltou a classificar em décima quinta posição o programa curricular da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em 2023, mantendo este a mesma posição do ano passado.

Em relação aos resultados que colocam a instituição no top15 a nível mundial, Pedro Oliveira, diretor da NOVA SBE salienta o papel da internacionalização do programa que, “na era da globalização que vivemos, são os próprios alunos que ´exigem´”. Em comunicado, o reitor avança que os “41% de “corpo docente internacional” e 13ª posição no Critério de mobilidade laboral do “ pessoal internacional” – confirma que a Nova SBE goza de uma certificação docente de excelência reconhecida internacionalmente”.

Porém, com o avanço das posições de mais dois mestrados no campo da gestão, o reconhecimento internacional do ensino universitário em Portugal continua a crescer de ano para ano. Parte do top 100 a nível mundial, fazem também a Católica Lisbon School of Business (Católica-Lisbon) e o ISCTE Business School, com último a ascender 12 lugares na posição do ranking em relação ao ano anterior.

Em 86ª posição do ranking em 2021, o ISCTE já subiu 24 posições desde então, sendo atualmente considerado o 62º melhor do mundo. Metade desse caminho foi percorrido apenas este ano, com a ascensão de 12 lugares desde 2021.

Esta foi a instituição portuguesa que mais ascendeu na lista, integrando posições de topo noutros rankings do Financial Times tais como o top 10 na perspetiva de progressão salarial dos seus mestres, onde ficou em 10.º lugar, juntamente com a HEC Paris. A instituição também se classificou no top 25 mundial em termos da relação qualidade-preço do respetivo programa, obtendo a melhor classificação em Portugal.

O Mestrado em Gestão de Empresas da Católica Lisbon School of Business and Economics também atingiu em 2023 a posição mais alta de sempre do ranking. Posicionando-se em 26.º lugar, subiu dois lugares em relação ao ano anterior, tendo já avançado 19 posições desde 2021, continuando agora a reforçar a sua posição entre os 30 melhores do mundo.

O recém-introduzido critério da sustentabilidade que avalia a proporção de horas de ensino dedicados à ética, questões sociais, ambientais e de boa governação, foi um ponto a favor da Católica-Lisbon, que integrou o top 30 mundial neste parâmetro, obtendo a melhor classificação ao nível nacional.

“Este resultado inspira-nos a fazer mais e melhor para formar uma nova geração de líderes capazes de ser agentes de inovação e impacto positivo nas empresas e na sociedade”, declara Filipe Santos, reitor da Católica Lisbon School of Business and Economics, em comunicado.

Ainda em relação aos resultados das três instituições de ensino presentes nos rankings, Pedro Oliveira salienta “a oportunidade de criar um cluster educativo entre as principais escolas de negócios portuguesas”, ao considerar que “desempenham um papel fundamental na mudança de mentalidades e na formação de jovens e executivos com as competências necessárias ao sucesso empresarial e com uma visão mais estratégica e informada sobre o que é preciso fazer”.

Para o cálculo deste ranking contribuem 18 indicadores que classificam a qualidade do mestrado e da universidade em três dimensões principais: o progresso de carreira dos graduados, a diversidade da escola e a experiência internacional. Entre esses indicadores estão questões como o aumento salarial após a formação, o vencimento atual dos alumni, mas também percentagens relativas à representatividade de género e ao corpo docente internacional.

No que toca aos melhores do mundo, a HEC Paris, em França, este ano ultrapassou a University of St Gallen, na Suíça, sendo considerada a instituição com o melhor mestrado em gestão em 2023. Seguem-se a London Business School, no Reino Unido, e as francesas ESCP Business School e Essec Business School na liderança do ranking mundial.