Portugal tem sete candidatos aos melhores destinos sustentáveis. Vote neles!

O trabalho desenvolvido or várias regiões portugueses colocou sete destinos portugueses no top 100 das histórias de 2023, no que diz respeito aos destinos sustentáveis.

Todos os anos a competição ao Green Destinations TOP 100 (Sustainability) Stories recebe histórias de turismo sustentável e boas práticas de destinos de todo o mundo, para serem partilhadas como exemplos inspiradores para outras regiões, profissionais de turismo e turistas.

Ao contar as suas histórias, as instituições responsáveis pela gestão de destinos são conhecidas e reconhecidas pelas soluções que encontraram para responder a desafios e problemas relacionados com a atividade turística.

Com o sector do turismo a enfrentar momentos desafiantes desde março de 2020, a organização da competição celebra a resiliência e o trabalho árduo dos destinos que se esforçam para se tornarem destinos mais responsáveis.

Dessa seleção de boas práticas, que incluiu sete regiões ou localidades portuguesas algumas serão selecionadas para galardões na ITB Berlim, a maior feira de turismo da Alemanha, que irá decorrer de 5 a 7 de março de 2024.

Os candidatos portugueses são Alto Minho, Nazaré, Amarante, Lagos, Castro Daire, Torres Vedras e Braga.

Pode apoiar um dos projetos portugueses até ao próximo dia 29 de janeiro aqui.