Portugal tem quatro atletas no mundial de esqui alpino

Portugal participa com os atletas Ricardo Brancal, Manuel Ramos, Baptiste Araújo e Ariana Ribeiro, nas disciplinas de slalom e slalom gigante, no Campeonato do Mundo de esqui alpino, que decorre em Courchevel e Méribel, França.

Os esquiadores lusos competem nos Alpes franceses entre os dias 16 e 19, Ricardo Brancal e Baptiste Araújo apenas na prova de slalom, dia 19, e os estreantes Manuel Ramos e Ariana Ribeiro também em slalom gigante.

Segundo do presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Flávio, o objetivo da comitiva portuguesa é conseguir melhorar a prestação de edições anteriores e o desempenho individual dos atletas.

“Nós temos noção da nossa realidade. Estamos a falar do Campeonato do Mundo absoluto, onde estão os melhores atletas do mundo. O nosso objetivo é sempre tentar fazer melhores resultados do que nas anteriores edições, é para isso que temos treinado, que temos investido na formação dos nossos atletas, para que estes consigam fazer boas prestações e tenham resultados que se coadunem com a nossa realidade”, salientou Pedro Flávio, em declarações à agência Lusa.

Para Sérgio Figueiredo, o técnico nacional, a ambição é os atletas terminarem “no top 60”, para poderem competir na segunda manga.

Se dentro de dois anos os olhos estarão postos na qualificação olímpica e em somar pontos FIS, da Federação Internacional de Esqui, calculados em função da distância para o primeiro, para já, a intenção é competir com os atletas de topo da modalidade, melhorar com a experiência em grandes competições e perceber qual o nível atual.

“A ideia é aferir o nosso nível com os campeões do mundo, comparando-nos diretamente com o melhor esquiador da atualidade. Conseguirmos saber a que distância estamos do campeão do mundo”, realçou o técnico nacional, Sérgio Figueiredo.

Com quatro presenças em campeonatos do mundo no currículo, além da participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, o covilhanense Ricardo Brancal, 26 anos, é o mais experiente, mas vem de uma paragem prolongada, por não ter conseguido conciliar o trabalho e os treinos, e considerou não ter os dias de neve suficientes para competir no slalom gigante.

“Desta vez, não penso em resultados, mas sim em tentar esquiar o melhor possível, dentro dos meus limites”, vincou, em declarações à Lusa.

Apesar do estatuto de atleta olímpico, Ricardo Brancal afirmou não sentir uma maior responsabilidade, apenas tem vontade de “dignificar o país”, tendo em conta os quatro dias de treino feitos em dez meses.

Também Baptiste Araújo, 21 anos, residente em França, esteve no Mundial Cortina D`Ampezzo2021 e chegou à final na prova de slalom, enquanto o covilhanense Manuel Ramos, de 20 nos, e Ariana Ribeiro, de 17 anos, residente nos Estados Unidos da América, se estreiam no Campeonato do Mundo em absolutos.

Vanina de Oliveira deixou de competir e Ariana Ribeiro é agora a esquiadora portuguesa “mais cotada”, frisou o técnico nacional.

“É a nossa atleta mais bem cotada e pode ter potencial olímpico”, enfatizou Sérgio Figueiredo.

Ariana Ribeiro é a primeira a entrar em prova, em 16 de fevereiro, na prova de slalom gigante.

No dia seguinte compete Manuel Ramos, na mesma disciplina, em que se sente mais confortável.

A atleta feminina volta à pista dia 18, para a competição de slalom, e os três esquiadores masculinos terminam a participação dia 19, onde disputam a presença de apenas um na final de slalom.