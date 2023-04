Portugal tem os pombos mais rápidos do mundo

Portugal tem os pombos-correio mais rápidos do mundo, segundo o FCI World Best Pigeon 2022.

Os resultados da competição, organizada pela Federação Columbófila Internacional (FCI) e que premeia os melhores pombos mundiais com base na performance das provas do ano, foram recentemente divulgados e estão disponíveis na página da Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC).

A Federação destaca os pombos portugueses que preencheram o pódio na especialidade Velocidade. O pombo 0444960/20, de Sad Os Imortais, ficou em primeiro lugar, seguindo-se o pombo 0118975/20, de António Nunes Esteves, em segundo e o pombo 0425947/20, de Nuno & Filho, em terceiro.

Já no ano passado, Portugal conquistou o terceiro lugar na categoria Absoluta (All Around) e o sexto na de Fundo (Long Distance).

A tradição portuguesa de columbofilia emigrou com os muitos portugueses espalhados pelo mundo, havendo centenas de amantes desta disciplina a criarem pombos e participarem em competições nos países de acolhimento.