Portugal tem 543 produtos tradicionais

Portugal tem 534 produtos tradicionais e, destes, 143 estão qualificados, anunciou o diretor científico do Centro de Apoio Agroalimentar (CATAA), António Moitinho Rodrigues.

“Dados recentes do Ministério da Agricultura (semana passada) apontam para a existência de 534 produtos tradicionais no país. Destes, 143 estão qualificados, 65 com Denominação de Origem Protegida (DOP), 77 com Identificação Geográfica Protegida (IGP) e apenas um como Especialidade Tradicional Garantida (ETG)”, afirmou António Moitinho Rodrigues durante o II Fórum Empresarial, que decorre em Proença-a-Nova.

Este responsável realçou a importância da valorização dos produtos regionais e sublinhou que uma das formas de o fazer passa pela sua qualificação.

“Portugal é um país muito rico em produtos endógenos, muitos dos quais já estão qualificados”, frisou.

Contudo, explicou que, apesar de o país ter 143 produtos qualificados e de ser um dos países da União Europeia (EU) com mais produtos tradicionais qualificados, a região Centro possui poucos.

“Do total de produtos tradicionais portugueses (543), 109, cerca de um quinto, estão na região Centro”, concluiu.