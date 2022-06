Portugal-Suíça divide corações na Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol procura no domingo, em Lisboa, perante a Suíça, alcançar a primeira vitória na terceira edição da Liga das Nações, no encontro da segunda jornada do Grupo A2.

Em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín, tudo parecia encaminhado para os lusos saírem derrotados, face ao golo de Álvaro Morata, aos 25 minutos, mas um tento do recém-entrado Ricardo Horta, aos 82, evitou o desaire da seleção nacional na estreia.

O selecionador Fernando Santos revelou, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com a Espanha, que iria fazer uma rotação, face ao calendário “claramente exagerado”, com quatro encontros de apenas 11 dias.

Desta forma, é esperado que o técnico faça alterações no domingo, com o provável regresso do ‘capitão’ Cristiano Ronaldo ao ‘onze’, depois de ter sido suplente utilizado em Sevilha, condição que o jogador do Manchester United não experimentava pela seleção desde 2017.

Além de Ronaldo, Diogo Jota, que ficou de fora da ficha de jogo com Espanha, poderá ‘saltar’ diretamente para a equipa titular, enquanto o médio Vítor Ferreira, que está em isolamento após ter testado positivo para a covid-19, poderá recuperar e ser mais uma opção para Fernando Santos.

Apesar de Portugal e Espanha serem os principais favoritos a ‘agarrar’ o primeiro lugar do grupo e o único que dará acesso à ‘final four’ da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019, os helvéticos têm uma palavra a dizer.

A Suíça entrou da pior maneira na terceira edição da prova continental, mas continua a ser um adversário a ter em conta, muito por culpa do coletivo e de ‘caras’ bem conhecidas do futebol mundial, como o guarda-redes Yann Sommer, o lateral Ricardo Rodriguez, os médios Remo Freuler e Granit Xhaka, ou os avançados Xherdan Shaqiri, Breel Embolo e o benfiquista Haris Seferovic.

A equipa comandada por Murat Yakin ficou no quarto lugar da primeira edição da Liga das Nações, após ter perdido a meia-final precisamente para Portugal (3-1), naquele que foi o derradeiro confronto entre ambos.

Os suíços, que chegaram aos quartos de final do Euro2020, no ultimo verão, têm vindo a demonstrar uma forte evolução e, prova disso, foi o apuramento de forma direta para a fase final do Mundial2022, terminando em primeiro lugar do grupo de apuramento e relegando a campeã europeia Itália para os ‘play-offs’, nos quais viria a ser eliminada, face à Macedónia do Norte.

Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o Grupo A2, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça, próxima adversária da equipa das ‘quinas’, no domingo, no Estádio José Alvalade.

Depois de enfrentar suíços no Estádio José Alvalade, no domingo, Portugal volta ao mesmo palco, em 09 de junho, para medir forças com a República Checa, seguindo posteriormente para Genebra, onde irá atuar no dia 12, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

Após estes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros no Grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.

A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.