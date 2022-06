Portugal soma medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo

O ciclista português Rafael Reis conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro do ciclismo, no contrarrelógio individual dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, a primeira na presente edição.

No esforço de 25 quilómetros, o campeão nacional da especialidade registou um tempo de 31.28 minutos, à frente do francês Enzo Paleni, segundo, a 50 segundos, e do sérvio Ognjen Ilic, terceiro, a 51.

O outro português em prova, Fábio Fernandes, foi 11.º, com um tempo de 34.26.

É a quarta medalha em Oran2022 para Portugal, depois da prata da equipa masculina de ténis de mesa e dos bronzes da equipa feminina, no mesmo torneio, e de Filipa Martins, nas paralelas assimétricas.

Na prova feminina, a campeã nacional do ‘crono’ e de fundo, Daniela Campos, foi 10.ª, com um tempo de 26,46 minutos, longe dos melhores tempos, e Beatriz Roxo cumpriu os 18 quilómetros em 30.15.

A vitória foi para a italiana Vittoria Guazzini, única abaixo dos 25 minutos, com 24.24, seguida da eslovena Eugènie Bujak, com 25.14, e da francesa Cedrine Kerbaol, com 25.52.

As corridas de fundo estão marcadas para sábado, arrancando pelas 10h00, com os 147 quilómetros da corrida masculina, em que entram em ação Fábio Costa, Rafael Reis, Francisco Campos, Luís Gomes e Fábio Fernandes.

Vera Vilaça, Daniela Campos e Beatriz Roxo partem pelas 17h00 para uma prova com 80 quilómetros.

