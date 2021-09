Portugal solidário após erupção nas Canárias

O primeiro-ministro português enviou no domingo à noite uma mensagem de solidariedade ao seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, na sequência da erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Canárias, tendo também manifestado disponibilidade para fornecer todo o apoio necessário.

A mensagem de António Costa ao presidente do Governo de Espanha foi divulgada à agência Lusa por fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.

Recorde que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.

O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).

As autoridades espanholas preveem retirar das zonas de La Palma mais expostas à erupção do vulcão entre 5.000 e 10.000 pessoas.