Portugal sobe no ranking FIFA

A seleção portuguesa de futebol subiu um lugar no ranking FIFA, ocupando agora o oitavo posto, por troca com a Itália, que caiu para nono, numa lista que continua a ser liderada pela Argentina, divulgou o organismo esta quinta-feira.

As seis vitórias seguidas na fase de qualificação para o Euro2024 (1-0 na Eslováquia e 9-0 ao Luxemburgo já neste mês de setembro) valeram a Portugal a subida de uma posição, naquela que é a única alteração no top 10, com França, no segundo lugar, e o Brasil, no terceiro, a fecharem o pódio, atrás dos argentinos, atuais campeões mundiais.

Deste ranking, a seleção lusa é mesmo a sexta melhor equipa europeia, à frente de históricos com a Itália, Espanha e Alemanha, que aparece num impensável 15.º lugar.

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, o Egito, de Rui Vitória, desceu para 35.º, a Nigéria, de José Peseiro, também caiu, para 40.º, e o Qatar, de Carlos Queiroz, baixou para 61.º.

O Bahrain, de Hélio Sousa, manteve a 86.ª posição, com o Togo, de Paulo Duarte, a continuar fora do top 100, apesar de uma ligeira subida, para 119.º.

Entre os países de língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil, Cabo Verde continua o mais bem posicionado, no 71.º posto, mas foi a Guiné-Bissau que protagonizou uma das maiores subidas, ao ganhar seis lugares, estando agora em 106.º.

– Ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.851,41 pontos

2. (2) França, 1.840,76 pontos

3. (3) Brasil, 1.837,61 pontos

4. (4) Inglaterra, 1.794,34 pontos

5. (5) Bélgica, 1.792, 64 pontos

6. (6) Croácia, 1.747, 83 pontos

7. (7) Países Baixos, 1.743,15 pontos

8. (9) PORTUGAL, 1.728,58 pontos

9. (8) Itália, 1.727,37 pontos

10. (10) Espanha, 1.710,72 pontos

(…)

71. (66) Cabo Verde, 1.337,29 pontos

106. (112) Guiné-Bissau, 1.190,88 pontos

113. (119) Moçambique, 1.179,03 pontos

117. (116) Angola, 1.1670,7 pontos

185. (182) Macau, 903,89 pontos

188. (186) São Tomé e Príncipe, 893,69 pontos

192. (192) Timor-Leste, 860,45 pontos