Portugal sobe dois lugares no European Innovation Scoreboard

Portugal está acima da média europeia no que toca à disponibilização de recursos humanos altamente qualificados, à atratividade do sistema de investigação, à digitalização e à utilização das tecnologias de informação.

Este desempenho coloca Portugal duas posições acima do que tinha sido registado em 2021 no European Innovation Scoreboard (EIS). Com um aumento de 6,4 pontos percentuais neste capítulo, entre 2015 e 2022, Portugal passa agora do 19º para 17º lugar.

“O país apresenta também valores acima da média da UE27 em indicadores como o nascimento de novas empresas, o total de atividade empreendedora, os fluxos líquidos de investimento direto estrangeiro (em percentagem do PIB) e os não-inovadores com potencial para inovar”, lê-se no comunicado de imprensa.

Em sentido contrário, apresenta uma performance abaixo de 80% da média europeia nas dimensões do investimento das empresas em inovação, registo de propriedade intelectual, impacto da inovação nas vendas das empresas e sustentabilidade ambiental.

As principais fraquezas registadas no sistema nacional de inovação prendem-se com as emissões atmosféricas por partículas finas, as despesas empresariais em inovação por pessoa ao serviço, a produtividade dos recursos consumidores e as PME que inovam de forma colaborativa. Joana Mendonça, da ANI, explica que “este resultado é ainda reflexo da revisão metodológica do EIS em 2021, na qual o número de indicadores considerados neste estudo passou de 26 para 32. Esta alteração explica porque Portugal desceu do grupo de países ‘Fortemente Inovadores’ em 2020 para ‘Inovadores Moderados’ em 2021.

O EIS é uma publicação anual que pretende medir e acompanhar o desempenho dos Estados-Membros em termos de inovação, demonstrando que o desempenho inovador da Europa vem melhorando desde 2015.