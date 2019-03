Portugal-Sérvia: triunfo obrigatório após nulo no arranque

A seleção portuguesa de futebol recebe na segunda-feira a Sérvia, num jogo em que está obrigada a vencer, sobretudo depois do nulo caseiro com a Ucrânia, no Grupo B de qualificação para o Euro2020.

Após o empate com os ucranianos, que marcou o início da defesa do título europeu, um resultado que não a vitória no Estádio da Luz, em Lisboa, pode complicar a contas de Portugal no agrupamento, numa dupla jornada em que defronta, em teoria, os dois principais rivais na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.

Mesmo assim, a formação das ‘quinas’ sabe que tem lugar garantido nos ‘play-offs’, caso a fase de apuramento seja um ‘desastre’, devido à boa campanha na Liga das Nações, prova estreante da UEFA que veio ‘revolucionar’ o acesso às fases finais dos campeonatos europeus.

No quinto confronto da história entre as duas nações, o selecionador Fernando Santos deverá conservar, em comparação com o duelo com a Ucrânia, a defesa e o ataque, com Ronaldo e André Silva a manterem a dupla ofensiva, mas o meio-campo pode sofrer algumas alterações.

Embora não tenham desiludido perante a Ucrânia, Rúben Neves, William Carvalho e João Moutinho podem ser penalizados pelo nulo e sair da equipa inicial, com João Mário, Danilo e Pizzi a lutarem para entrar nas escolhas principais de Fernando Santos.

Praticamente quatro anos depois, Portugal volta a receber a Sérvia no Estádio da Luz e um 2-1, como aconteceu no final de março de 2015, deixaria a seleção nacional numa posição confortável neste apuramento, mesmo após o tal empate com a Ucrânia, equipa que provou em Lisboa que é candidata à fase final do próximo Europeu.

A Sérvia, comandada por Mladen Krstajic, que na sua carreira enquanto jogador, como defesa central, passou muitos anos na Alemanha (Schalke 04 e Werder Bremen), chega a esta fase numa altura de consolidação, em que junta figuras mais experientes, como Kolarov, Matic e Tadic, com jogadores que estiveram nas conquistas do Euro2013 de sub-19 e do Mundial2015 de sub-20.

Antes do duelo com Portugal, a seleção sérvia fez um particular com Alemanha, em que empatou a uma bola, isto depois de ter marcado presença na fase final do Mundial2018, algo que já não acontecia desde 2010, embora tenha ficado pela fase de grupos.

O Grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo, com três pontos, após a vitória sobre a Lituânia (2-1), enquanto Portugal e Ucrânia seguem com um, À frente de Sérvia, que ainda não se estreou, e dos lituanos.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

O Portugal-Sérvia está agendado para as 19:45 e sertã arbitrado pelo polaco Szymon Marciniak.