Portugal representado em workshop sobre arroz europeu

A Coordenadora Técnica do Escritório Consular em Hattersheim am Main/Frankfurt, Sofia Ribas, representou o Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda no 3.º Workshop sobre Arroz Europeu, que se realizou a 21 de fevereiro, no Hotel Meliá de Frankfurt.

O principal foco do evento foi a divulgação do projeto multinacional “Sustainable EU Rice – Don’t think twice”, criado pelas associações setoriais de Portugal (ANIA – Associação Nacional dos Industriais do Arroz), representada pelo seu diretor-geral, Pedro Monteiro, Itália (Ente Nazionale Risi) e França (SRFF – Syndicat des Riziculteurs de France et Filière), que visa difundir o consumo do arroz europeu, com o slogan: “Arroz europeu. Bom para si e precioso para o ambiente”.

Durante as intervenções foi salientado o fator sustentabilidade como uma das preocupações centrais das práticas adotadas neste cultivo nos referidos países, designadamente na utilização dos recursos hídricos. Foi também frisada a necessidade de consumir arroz europeu, com destaque para o tipo “carolino” (produzido em Portugal), para garantir a segurança alimentar na UE e diminuir o impacto ambiental inerente ao transporte durante longas distâncias.

O público presente teve ainda a oportunidade de assistir a uma prova culinária, na qual foram degustados pratos confecionados à base de receitas que incluíam variedades de arroz cultivadas nos três países coorganizadores do evento.