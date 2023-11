Portugal regressa ao Festival Europeu de Dança e Teatro em Leipzig

O Instituto Camões – Berlim volta a associar-se à participação portuguesa no Europäisches Tanz- und Theater Festvial – Euro-Scene Leipzig (Festival Europeu de Dança e Teatro), que decorre entre os dias 7 e 12 de novembro naquela cidade.

A 33.º edição do Festival encerra com um espetáculo da coreografa e bailarina Tânia Carvalho que convida o espetador a visitar o mundo dos sonhos e do invisível. Em “Onironauta” [do grego óneiros, sonho/náutés, navegante], Tânia leva ao palco sete bailarinos ou outras tantas encarnações físicas de um onirismo controlado: sete corpos saídos do limbo amargo de um sono desperto, acompanhados ao piano pela coreógrafa.

O espetáculo tem lugar no dia 12 de novembro, pelas 19h30 (hora local), na Schauspiel Haus.

O Euro-Scene Leipzig ocorre anualmente, no início de novembro, apresentando ao longo de seis dias dança e teatro sobre temas de especial relevo no plano social, político e emocional do presente, pretextos para discussão entre o público e os artistas no final de cada espetáculo.