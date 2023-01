Portugal: receita de jogos atingiu 81.7 milhões no segundo trimestre

Os números continuam a ser bastante apelativos nos jogos de fortuna ou azar, onde no 2º trimestre em Portugal se bateu qualquer número atingindo no ano de 2021.

O crescimento dos jogos de fortuna ou azar em Portugal continua a ser bastante interessante, atingindo no segundo trimestre 81,7 milhões de euros, dando assim continuidade a valores que já eram elevados em resultados anteriores.

Casinos como a Solverde fazem parte do lote de entidades exploradoras dos jogos de casino em Portugal, onde ajudam a indústria a crescer e que fazem parte dos resultados publicados pela SRIJ, dando a indicação do volume de faturação na sua totalidade.

A continuidade do crescimento dos jogos de fortuna ou azar

Os casinos em Portugal continuam a ter excelentes resultados e é assim visto o crescimento notório da indústria. Afinal, desde 2021 que os relatórios da SRIJ dão a indicação de um maior volume de apostas nas entidades que exploram os casinos.

No segundo trimestre de 2022 os resultados alcançados aproximaram-se dos 82 milhões de euros, resultando assim numa receita total de 81,7 milhões de euros, um valor que não havia sido alcançado antes e que está em crescimento desde 2021.

Na verdade, os jogos de casino conseguiram ultrapassar as apostas desportivas, algo que não se imaginava possível.

A aposta dos casinos online em Portugal tem dado resultado positivo, onde o volume de apostas está também em crescimento desde 2021, algo que não é similar quando se pensa em apostas desportivas, podendo assim perceber o motivo dos casinos estarem tão presentes na vida dos apostadores.

Um mercado que faz história em números

Há cinco anos atrás os casinos em Portugal não tinham metade da montra que têm hoje no mercado, existindo mais que o dobro das entidades a explorar o mercado.

Contudo, já nesse tempo o casino tinha excelentes números de volume de apostas e receita, mas longe de atingir a marca de 2022.

Ainda que os jogos mais explorados tenham sofrido alterações, a verdade é que comparativamente a 2017, os casinos estão muito melhor posicionados, representando um maior número de apostadores e o mesmo crescimento na receita bruta.

Se em tempos os jogos de casino, como a roleta online, eram os grandes vencedores da procura, hoje as slots machines fazem grande parte deste crescimento.

Os autores do crescimento do casino em Portugal

Cada vez mais os jovens chegam mais cedo aos jogos de fortuna ou azar, conseguindo assim fazer parte do grande número de apostadores que ajudaram neste crescimento. Afinal, 68,3% dos apostadores estão na idade entre os 18 e 34 anos, elevando assim o número de jovens que acede aos casinos para se divertirem, dando assim ênfase ao crescimento dos casinos online.

Um facto interessante no último relatório da SRIJ, é que surgiram menos registos no último trimestre publicado, mas em nada resultou num menos número de receita, sendo o maior valor do presente ano e ultrapassando também os valores de 2021.

Os jogos mais procurados pelos portugueses

Parte da receita bruta dos jogos de fortuna ou azar chegam das máquinas de jogo, onde representam 79,9% do volume nos casinos. A roleta online faz parte da segunda maior escolha dos apostadores, recaindo para terceiro lugar o blackjack.