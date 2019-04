Portugal recebe Europeu de futebol de praia

A fase final do Campeonato da Europa de Futebol de Praia 2019 e 2020 vai realizar-se na Figueira da Foz, sempre na primeira semana de setembro, foi anunciado.

O protocolo para a sua realização foi assinado entre a Câmara da Figueira da Foz, a Pro Beach Soccer S. L e a Cofina, ao final da manhã, nos Paços do Concelho, naquele que foi o último ato de João Ataíde enquanto presidente daquele município.

“É um projeto que foi incubado nos últimos dois anos, num processo de perceção das capacidades da cidade da Figueira da Foz e da sua praia e de todo o envolvimento que vai proporcionar um grande momento de desporto”, disse o antigo juiz, que depois de 10 anos a liderar o município tomou posse como secretário de Estado do Ambiente.

Na cerimónia, João Ataíde salientou que o futebol de praia é uma modalidade “em expansão e afirmação” e lembrou que a Figueira da Foz foi das “primeiras cidades a acolher o Mundialito”, pelo que havia “quase um desejo da população para que esse evento se repetisse”.

“Temos a expectativa de que este evento seja um momento de grande festa para a nossa cidade, um momento de consagração da modalidade nos desportos de praia, em que Portugal se consagra”, frisou.

De acordo com o documento, a fase final do Campeonato da Europa de Futebol de Praia 2019 e 2020 vai contar com a participação de 16 equipas masculinas, oito pertencentes à Divisão A da Liga Europeia e as restantes oito provenientes da Divisão B.

A competição será disputada em quatro dias, antecedidos de um dia de treinos oficial.

O município da Figueira da Foz comparticipa a realização do evento com 130 mil euros por edição, além de garantir os aspetos logísticos e das licenças, enquanto a Cofina apoia com 100 mil euros anuais e transmite os jogos em regime de exclusividade na CMTV.