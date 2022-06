Portugal recebe checos com casa cheia

O apito inicial da partida desta quinta-feira entre Portugal e República Checa ainda está longe de soar mas já se antecipa uma noite de grande espetáculo em Alvalade. A pouco mais de 48 horas da partida, já não há bilhetes para vender.

Portugal recebe esta quinta-feira a República Checa em Lisboa para um jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Tal como no domingo passado, dia em que o conjunto de Fernando Santos enfrentou a Suíça, as bancadas da “casa” do Sporting vão estar completamente lotadas, informou a FPF.

42.325 foi o número de espectadores assinalado pelos “speakers” do Estádio José Alvalade durante a segunda parte da goleada à seleção helvética. Quinta-feira é esperado um número idêntico a assistir “in loco” à partida com os checos.

Portugal lidera o Grupo 2 com os mesmos quatro pontos da segunda classificada República Checa, ao passo que Espanha segue em terceiro e a Suíça em quarto, com dois e zero pontos, respetivamente.