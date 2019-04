Portugal quer estreitar relações com a justiça angolana

A procuradora-geral da República (PGR) portuguesa, Lucília Gago, manifestou a disponibilidade e empenho da instituição que dirige em promover a aproximação e estreitamento da cooperação com a congénere angolana.

Em declarações à imprensa, Lucília Gago, que se encontra em Luanda a participar nas celebrações do 40.º aniversário da Procuradoria-Geral da República de Angola, disse, nas únicas prestadas em três dias de visita a Angola, que não estão ainda “muito exatamente identificadas” as áreas de cooperação, mas deu a certeza de que irão ser definidas e concretizadas.

“É normal entre duas instituições que se respeitam mutuamente e que têm um trabalho a desenvolver, num quadro de cooperação e de boa articulação institucional, e certamente que serão dados passos relevantes nesse domínio em prol da boa administração da justiça e, consequentemente, em prol do bem-estar dos cidadãos de ambos os países”, referiu a procuradora-geral da República portuguesa.

Questionada sobre a cooperação no domínio da recuperação de ativos no estrangeiro, que a PGR de Angola leva a cabo no âmbito do combate à corrupção, Lucília Gago disse que a sua presença no país africano está associada à comemoração do aniversário da Procuradoria-Geral angolana, mas indicou que a congénere portuguesa “continua interessada em colaborar naquilo que estiver ao seu alcance”.

A visita de Lucília Gago, que chegou quarta-feira a Luanda, destinou-se sobretudo para conhecer a realidade judiciária em Angola e reforçar as relações de cooperação luso-angolanas nesse domínio, não havendo, porém, a assinatura de qualquer acordo ou protocolo.

Durante a estada em Angola, e além de uma visita de cortesia ao homólogo angolano, Hélder Pitta Grós, a PGR portuguesa manteve idênticos encontros com os responsáveis dos órgãos judiciais angolanos – Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo e Tribunal de Contas -, bem como com o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queirós.

No primeiro dia em Luanda, Lucília Gago foi convidada por Hélder Pitta Grós a visitar oficialmente Angola, o que só deverá acontecer no segundo semestre deste ano, antes ou depois de idêntica visita oficial do procurador-geral da República angolano a Portugal.

Segundo André de Brito Domingos, diretor do Gabinete de Intercâmbio e Cooperação Internacional da PGR de Angola, Lucília Gago e Pitta Grós terão oportunidade de se reunirem em junho próximo, em Maputo, onde decorrerá a reunião dos procuradores-gerais da República da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A deslocação de Lucília Gago surge uma semana depois da visita de trabalho efetuada pela ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van-Dúnem, que garantiu que as tensões entre os dois países, ligadas à Operação Fizz, são algo que pertence já ao passado, tema que não foi mencionado ao longo da estada em Angola.