Portugal protagonista na maior feira de moda masculina

Portugal é o país convidado da próxima edição da maior feira internacional de moda masculina, Pitti Uomo, que decorre de oito a 11 de janeiro em Florença, Itália, na qual irão marcar participar 11 marcas nacionais.

Portugal leva uma “comitiva de luxo” à feira, que vai realizar a 95.ª edição. “Além do protagonismo associado ao título de ‘Guest Nation’ [Nação Convidada], as cores nacionais estarão ainda representadas por uma vasta comitiva de empresas, marcas e estilistas, à conquista de novos mercados internacionais”, de acordo com a Associação Seletiva Moda (ASM), criada com vista a valorizar a fileira têxtil portuguesa num contexto internacional.

Da comitiva “From Portugal”, da ASM, fazem parte as marcas e designers de moda nacionais +351, Ecolã, Hugo Costa, Ideal & Co, Labuta, Mano Studio, Nicole, Westmister, Caiagua, Dielmar e Poente, “numa imponente embaixada portuguesa, com o foco na qualidade e na variedade da oferta, que vai desde o vestuário mais clássico ao sportswear, desde o vestuário aos acessórios”.

Como país convidado, Portugal terá um “espaço privilegiado na feira”, que “permite às empresas portuguesas beneficiarem de um programa de promoção internacional, organizado pela própria feira e direcionado a todos os mercados representados”.

A Pitti Uomo, que se realiza duas vezes por ano, tem em média “mais de 30 mil visitantes, entre empresários, designers, compradores de grandes marcas, representantes de cadeias de distribuição, delegações institucionais e jornalistas”.

Na feira, as empresas, marcas e designer de moda portugueses, “além de promover a imagem nacional, procuram acima de tudo conquistar novos mercados e aumentar o volume de exportações do sector”.

A participação de uma comitiva portuguesa na Pitti Uomo é uma iniciativa promovida pela ASM e pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

O projeto “From Portugal” é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 – Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização.

Entre no espírito da Pitti Uomo vendo as imagens da edição do ano passado: