Portugal promove o seu ensino superior em Paris

Decorreu no passado sábado, dia 23 de março, nas instalações do Consulado-Geral em Paris, uma iniciativa de promoção do ensino superior português junto das comunidades portuguesas e lusodescendentes, que contou com a participação do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), do Embaixador de Portugal em Paris, do Presidente do CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas), do Presidente do CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos), do Cônsul-Geral em Paris, e da Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora e da Coordenadora do Ensino de Português em França.

O Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira, fez uma intervenção sobre as oportunidades existentes no ensino superior português, nomeadamente no nível de acesso a graus académicos e a programas de mobilidade estudantil oferecidos por Universidades e Politécnicos e prestou todas as informações sobre o programa “Study and Research in Portugal”. Teve ainda oportunidade de fazer uma demonstração online dos conteúdos do portal da Direção-Geral do Ensino Superior sobre este tema. As intervenções feitas pelo Eng. António Fontaínhas Fernandes, presidente do CRUP e pelo Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente do CCISP, complementaram as informações.

Tratou-se da primeira ação de informação na região de Paris que deverá ser seguida, no próximo dia 9 de junho, por uma segunda ação, durante a Festa Popular de Pontault-Combault, visando atingir um vasto público.