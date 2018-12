Portugal procura oportunidades na Polónia

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), em parceria com a Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, organiza a Business Clinic One-to-One Polónia no dia 23 de janeiro de 2019 em Lisboa.

Na Business Clinic terá a oportunidade de ter uma reunião individual e personalizada com o Diretor-Geral da Câmara de Comércio Polónia-Portugal (PPCC), Wojciech Baczynski, que poderá analisar as estratégias de internacionalização da sua empresa e esclarecer as suas dúvidas o mercado polaco.

As reuniões terão lugar na sede da CCIP, entre as 10h00 e as 18h00, são limitadas e terão a duração máxima de 45 minutos, sendo agendadas previamente de acordo com a disponibilidade.

Durante a reunião poderá esclarecer assuntos específicos sobre o mercado, tais como o consumo de produtos/serviços na Polónia ou a concorrência. Serão também partilhados aspetos importantes a considerar na abordagem ao mercado e a experiência prática de outras empresas.

Mais informações aqui.