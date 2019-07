Portugal Primeiro

O Conselho Nacional do PSD aprovou as listas de candidatos às próximas eleições legislativas e confirmou a minha candidatura como cabeça de lista no Círculo Eleitoral da Europa.

Quero agradecer ao Presidente do Partido, ao Secretário-Geral e, sobretudo, às estruturas do PSD da emigração a confiança que uma vez mais me manifestaram .

A lista de candidatos por este Círculo da Emigração inclui ainda o Victor Gomes da Bélgica, a Liliana Bento do Luxemburgo e a Selma Martins do Reino Unido. No entanto, é uma lista de candidatura que vai muito mais longe que os candidatos em si. É uma lista quer se alarga a milhares de militantes que pelo mundo fora acreditam no PSD para continuar a afirmar a área das Comunidades Portuguesas no todo nacional.

A campanha eleitoral vai ser o momento para apresentarmos um conjunto de propostas que apontam para este propósito e que demonstram que mais que o seu território Portugal é o seu povo.

A lista que tenho a enorme honra de encabeçar é composta exclusivamente por gente da emigração o que para mim é motivo de orgulho.