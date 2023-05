Portugal presente na semana da diversidade cultural de Andorra

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, em colaboração com o Comú d’Andorra la Vella, inaugurou esta terça-feira, no Centro Cultural la Llacuna, a exposição fotográfica “Integrados” que recolhe catorze instantâneos realizadas em espaços arquitetónicos do Principado de Andorra integrando o traje tradicional português adequado para o motivo a recrear.

Além da fotografia, foi projetado um documentário com imagens das sessões fotográficas e depoimentos de várias personalidades que quiseram dar o seu contributo evidenciando o património de Andorra e o trabalho cultural do Grupo de Folclore Casa de Portugal.

O evento, que contou com a presença do vice-presidente da Câmara (Comú) Miquel Canturri, da Vereadora Letícia Teixeira e várias personalidades do âmbito cultural, está integrado na semana da diversidade cultural de Andorra la Vella na qual o Grupo irá participar com outras iniciativas: uma “masterclass” de elaboração de pataniscas de bacalhau na quinta-feira, dia 18, pelas 20 horas, um desfile de trajes pelas ruas da capital no sábado dia 10 pela manhã, seguido de uma amostra de produtos gastronómicos ao meio-dia e a atuação pelas 16:45 horas no palco da Plaça Guillemó.