Portugal presente na FITUR

Portugal participa na 42.ª edição da FITUR, a maior feira de turismo do mercado espanhol e uma das mais importantes a nível mundial, que decorre de 19 a 23 de janeiro, em Madrid.

Em 2022, num visível esforço coletivo de retoma, a participação nacional é consideravelmente mais expressiva em número de empresas do que no ano anterior, contando com a participação de 52 empresas, as 7 regiões turísticas e o Turismo de Portugal.

O stand nacional, com uma área de 682 metros quadrados, foi concebido para proporcionar um grande impacto visual no espaço da feira, com destaque para os 7 sóis que iluminam a cúpula do stand, numa alegoria às 7 regiões, e um elemento decorativo que simula as ondas do oceano e que abraça as empresas portuguesas presentes. No seu conjunto é criada uma sensação de bem-estar no visitante e de boas condições de trabalho para os profissionais, respeitando os protocolos de segurança e apostando na utilização de materiais sustentáveis, como a cortiça.

Por ocasião da FITUR será apresentado ao mercado espanhol o projeto “Viagem a Portugal Revisited” que, no âmbito das comemorações do Centenário de Saramago e com a curadoria do escritor José Luís Peixoto, propõe a revisitação aos itinerários da obra do autor e convida escritores contemporâneos a inspirarem-se nesses locais. Nessa mesma ocasião será também revelado o nome do escritor espanhol que participa no projeto. “Viagem a Portugal Revisited” resulta da parceria entre o Turismo de Portugal e a Fundação José Saramago e será uma das âncoras de promoção do Turismo Literário em 2022.

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, deslocam-se à FITUR onde, para além da visita ao stand de Portugal, reunirão com as empresas e o trade e manterão contacto com os principais players do mercado.

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, salienta que “a presença do Turismo de Portugal na 42.ª edição da FITUR tem como principal objetivo reativar os fluxos turísticos espanhóis e colmatar a quebra de turismo provocada pela crise pandémica”. Acrescenta ainda que “a relação de proximidade com a Espanha é claramente uma oportunidade e, os espanhóis que façam férias em Portugal, terão a possibilidade de descobrir um país diferente, inovador, com muitos atrativos e que se encontra quase ao virar da esquina. Por tudo isso, o mercado espanhol é uma das grandes apostas em 2022″.

Apesar do contexto pandémico e da redução dos níveis da procura internacional, em 2020 Espanha posicionou-se como o 1.º mercado turístico para Portugal aferido pelo indicador hóspedes, com registo de 763,4 mil hóspedes que geraram 1.686 mil dormidas (3º neste indicador). Em 2021 a tendência mantém-se: de acordo com os últimos números disponíveis – referentes a novembro de 2021 – o número de hóspedes foi de 1.058,9 mil (mais 35,7% que em novembro de 2020) e as dormidas ascenderam a 2.444,5 mil, um valor 41,7 % superior ao verificado em novembro de 2020.

Aproveitando a presença na FITUR e dada a estreita ligação ao mercado espanhol e, por conseguinte, aos mercados da América Latina, e todo o trabalho relevante que Portugal tem vindo a desenvolver nestas geografias, a Secretária de Estado do Turismo será distinguida com a Medalha da Internacionalização, durante a XXV Conferência Iberoamericana de Ministros e Empresários do Turismo (CIMET), que se realiza na véspera da FITUR, no Auditório do IFEMA Madrid.

#portugalpositivo