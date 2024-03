Portugal presente na Feira do Livro de Leipzig

Portugal participa uma vez mais na Feira Internacional do Livro de Leipzig com cinco autores de percurso e escrita bem distintos, convergindo na originalidade com que moldam o português.

É este programa que a feira propõe aos visitantes.

Quinta, 21.03.2024

Halle 4, Stand C300

11:00 – 11:45

Amadu Dafé com Rosa Rodrigues e Sabine Kieselbach

12:00 – 12:30

25. April – Poesia e música: Pedro Matos

Apresentação: Sabine Kieselbach

14:30 – 15:15

Yara Monteiro. Moderação: Michael Kegler

16:00 – 17:00 Uhr

„Die Poesie in unruhigen Zeiten“. Conversa com Yara Monteiro e Amadu Dafé

Moderação: Timo Berger

Sexta, 22.03.2024

Halle 4, Stand C300

10:30 – 11:15 Uhr

Apresentação de Gonçalo M. Tavares. Moderação: Michael Kegler

11:30 – 12:15 Uhr

Apresentação de Frederico Pedreira. Moderação: Timo Berger

14:15 – 15:15 Uhr

„Wie stellst du dir das Schreiben vor der Revolution im April 1974 vor?“. Conversa com Yara Monteiro e Gonçalo M. Tavares

Moderação: Benjamin Meisnitzer

NaTo Karl-Liebknecht-Str. 46 04275 Leipzig

18:00 – 18:50 Uhr

„Neue Zwänge für das literarische Schaffen“

Conversa com Yara Monteiro, Rosário Alçada Araújo e Amadu Dafé. Moderação: Benjamin Meisnitzer

Sábado, 23.03.2024

Halle 4, Stand C300

10:30 – 11:15 Uhr

Apresentação de Rosário Alçada Araújo. Moderação: Toby Ashraf

11:30 – 12:30 Uhr

„Haben Werte in Kriegszeiten Bestand?“

Conversa com Rosário Alçada Araújo e Frederico Pedreira

Moderação: Dirk Fuhrig

14:30 – 15:15 Uhr

Homenagem a Luis Vaz de Camões

Com Benjamin Meisnitzer, Victoria Reschke e Noah Moisan

NaTo Karl-Liebknecht-Str. 46 04275 Leipzig

20:00 – 20:50 Uhr

„Die Literatur in Zeiten der Cholera“. Conversa com Gonçalo M. Tavares e Frederico Pedreira

Moderação: Dirk Fuhrig