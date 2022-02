Portugal prepara desconfinamento para o final do inverno

Os peritos já estão a planear aquilo que será um desconfinamento total após o inverno. Ultimamente, vários especialistas argumentam que a denominada quinta vaga de covid-19 já terá atingido o seu pico, em Portugal, na semana passada.

Com outros países a aliviar as suas restrições sanitárias — como o Reino Unido e a Dinamarca — Portugal começa a pensar em fazer o mesmo.

Os dinamarqueses, por exemplo, eliminaram a partir do dia 1 de fevereiro todas as restrições impostas na quarta vaga da pandemia, apesar do número recorde de contágios, devido ao menor risco da variante Ómicron e ao elevado número de imunizados.

A ideia dos peritos portugueses é adotar um sistema de sentinela, semelhante ao usado com a gripe, escreve o Observador. Esta vigilância será feita não só através de médicos de saúde geral e familiar e redes hospitalares, mas também através de análises regulares às águas residuais.

A análise das águas residuais tem como objetivo calcular a incidência da doença tendo em conta a quantidade de partículas virais nas amostras.

Os epidemiologistas ponderam ainda implementar escolas-sentinela, para o reconhecimento precoce de eventuais surtos de covid-19. A percentagem de casos detetados será proporcional à realidade da sociedade.

O desconfinamento total estará, assim, para “muito breve”, provavelmente dentro dos próximos 30 dias. Ainda na próxima semana já deverá haver propostas concretas para apresentar aos políticos.

Alívio generalizado das restrições terá de esperar pelos picos relativos aos internamentos nas alas covid-19 e aos óbitos causados pelo coronavírus; e o fim do inverno e entrada na primavera, quando o risco de contrair doenças infecciosas diminui.

Até atingirmos esta fase, as medidas serão gradualmente aliviadas. Em vez de restrições de cumprimento obrigatório, passará a haver recomendações por parte das autoridades de saúde.

Ainda assim, o uso generalizado de máscaras de proteção individual deverá manter-se apesar da queda das outras restrições.