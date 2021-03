Portugal pode ter quarta vaga em maio

Com o ritmo atual de vacinação e com as medidas de desconfinamento gradual que preveem o regresso dos estudantes do secundário às aulas presenciais já em abril, há em Portugal um sério risco de uma quarta vaga da pandemia em maio.

O aviso surge num estudo feito por investigadores portugueses e holandeses. “Pensa-se que a abertura das escolas foi o principal indutor das alterações observadas no outono de 2020, embora o aumento da socialização em espaços fechados associada ao tempo também terá tido um papel”, vinca o estudo.

“Se o relaxamento de medidas planeado para abril de 2021 em Portugal incluir a reabertura total das escolas depois da Páscoa e retoma do serviço interior nos restaurantes e bares, é bastante provável que o número de contactos médios na população atinja níveis semelhantes aos do outono. Como consequência, poderá haver uma nova vaga de hospitalizações“, alertam os investigadores.

O estudo aponta assim que “um desconfinamento demasiado rápido, não sendo acompanhado por um processo de vacinação muito mais rápido do que aquele que tivemos até agora”, pode “levar a uma quarta vaga”, como refere o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, co-autor da investigação.

“A menos que acelerássemos agora muito o processo de vacinação ou que façamos um desconfinamento com muitos cuidados e avaliando muito bem a situação a cada momento, esse risco existe”, aponta ainda o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O estudo mostra que “estamos numa situação que ainda não é segura, é frágil” e que “é muito fácil termos uma quarta vaga“, acrescenta o epidemiologista.

De acordo com o modelo apresentado no estudo, o aparecimento desta quarta vaga em maio implicará que só ficará controlada nos finais de junho.