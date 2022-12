Portugal pode ter Fórmula 1 em abril

A organização da Fórmula 1 está a procurar uma corrida para substituir o Grande Prémio da China, que estava marcado para 16 de abril de 2023, e segundo a Sport TV existem negociações avançadas com Portugal, que poderá reentrar no calendário depois de um ano de ausência.

A decisão será tomada até ao próximo dia 9, data do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e um dos obstáculos a superar será alterar as 6 Horas de Portimão, prova do Mundial de Resistência (WEC) marcada para a mesma data no Autódromo do Algarve e também muito interessante, por ser a da estreia de novos Hipercarros na Europa, como o Porsche de António Félix da Costa.

A China vai ficar sem a F1 pelo quarto ano seguido devido às suas regras contra a covid-19 e o calendário de 24 corridas, que tem Austrália a 2 de abril e Azerbaijão a 30, ficou com um vazio de quase um mês que terá de ser preenchido.

Se Portugal for o escolhido, será a terceira presença da Fórmula 1 no Algarve desde 2020, todas devido à covid-19. Em 2020 e 2021 o vencedor foi Lewis Hamilton, em Mercedes, na primeira delas atingindo um recorde de 92 vitórias na carreira e superando Michael Schumacher.