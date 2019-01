Portugal pode receber maior evento gay da Europa

Portugal vai candidatar-se à organização do EuroPride, “o maior evento” de celebração do orgulho gay na Europa, com uma candidatura que quer liderar pelo exemplo e espalhar a diversidade pelo país em vez de se concentrar numa só cidade.

A iniciativa partiu da Variações — Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal que, com o apoio do governo português e da associação ILGA Portugal, quer trazer para Portugal a organização do EuroPride em 2022.

Em declarações à agência Lusa, o diretor executivo da Variações explicou que na sexta-feira vai ser entregue a carta de intenção de candidatura, no decorrer de uma reunião da direção da associação europeia responsável pelo EuroPride (EPOA, na sigla em inglês), em Lisboa.

Veja as imagens do EuroPride, em Estocolmo no ano passado, em baixo: