Portugal pode criar seguro de saúde para turistas britânicos

A secretária de Estado do Turismo admitiu continuar a assegurar cuidados de saúde aos cidadãos britânicos, de forma a “mitigar” o impacto do Brexit em Portugal.

É para minimizar os eventuais efeitos negativos do Brexit no turismo em Portugal, visitado por mais de dois milhões de britânicos todos os anos, que o Governo tem em curso estratégias para encorajar os “turistas a continuar a visitar o país”, disse a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em declarações jornal britânico “The Guardian”.

Entre as medidas em estudo, a governante destacou a prorrogação dos benefícios do Cartão Europeu de Seguro de Doença (Ehic), que permite obter cuidados de saúde em todos os países da União Europeia, mediante o pagamento de uma taxa moderadora. “Estamos a tentar garantir essa cobertura de saúde no próximo ano. Atualmente, estamos a analisar a frequência com que é usado e se está a causar um impacto positivo. Estamos numa altura de testar essa e outras ideias”, disse a governante.

Leia mais em Jornal de Notícias.