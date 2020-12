Portugal pode começar a vacinar a 27 de dezembro

A ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira que a vacinação contra a covid-19 em Portugal pode começar no dia 27 de dezembro, assim como nos outros países europeus, com a vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech.

Em conferência de imprensa após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação, Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.

Recorde-se que também esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a campanha de vacinação europeia terá início entre 27 e 29 deste mês.