Portugal permite “novo passo” da gigante francesa Kiloutou

No início do mês de setembro, o Grupo Kiloutou, grupo francês de alugueres de equipamentos internacionais, comunicou a assinatura de um acordo para a aquisição do Grupo Vendap, empresa líder em Portugal no mesmo ramo.

A Kiloutou está presente na Polónia, Espanha, Itália, Alemanha e Dinamarca. Portugal é o próximo país, caso haja um parecer positivo das aprovações legais consuetudinárias a que está sujeita.

De acordo com os dados do Jornal de Negócios, o grupo português detém “18% de quota de mercado, o que lhe confere o estatuto de líder no aluguer de equipamentos como sanitários portáteis, geradores elétricos, plataformas de trabalho e contentores”.

A Kiloutou, segundo a mesma fonte, é a “terceira maior empresa de aluguer de equipamento da Europa e um dos principais atores do setor em França”.

Em comunicado de imprensa consta que a aquisição “permitirá a aceleração da atividade através do crescimento interno, abertura de novos armazéns, oferta ampliada de frota e aquisições seletivas”.

Adiantam ainda que a equipa de gestão irá manter as atuais funções, apenas Francisco Ferreira do Amaral, atual CEO do Grupo Vendap, irá reportar diretamente ao membro executivo responsável pela parte Internacional, no comité executivo do Grupo Kiloutou.

Francisco Ferreira do Amaral explica que “esta aquisição irá reforçar a capacidade da empresa de desenvolvimento no mercado português”, ao que acrescenta que “com a atual equipa de gestão, está orgulhoso e satisfeito com este novo passo em frente”.

#portugalpositivo