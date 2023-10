Portugal pede reembolso à Comissão Europeia

A Comissão Europeia recebeu um pedido de pagamento de Portugal relativo à terceira e quarta parcelas no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), não sendo ainda público o montante.

O pedido, que chegou a Bruxelas na quarta-feira, abrange, segundo um comunicado do executivo comunitário, “um conjunto de reformas destinadas a melhorar a qualidade e a sustentabilidade das finanças públicas”.

As parcelas em causa cobrem ainda, segundo o comunicado, investimentos para melhorar o mercado da habitação em Portugal, incluindo uma expansão do parque habitacional a preços acessíveis, um aumento do número de alojamentos para estudantes a preços acessíveis, subvenções para emergências nacionais e alojamento temporário e um programa de apoio ao acesso à habitação.

Outros investimentos preveem postos públicos adicionais de carregamento de veículos elétricos, veículos e equipamento para combater os incêndios florestais e equipar alunos e professores com computadores.