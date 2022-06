Portugal participa em feira de tecidos em Paris

Começou já esta quarta-feira a nova edição da PRECO, um mercado de tecidos em França. A feira dura até sexta-feira, na Galerie Joseph no Marais em Paris.

Várias pré-coleções de tecidos produzidos exclusivamente na Europa são apresentados na capital francesa, num “showroom” no coração de Paris.

Sendo uma feira não-aberta a público, vários são os empresários que passam na PRECO. O objetivo é reunir industriais de tecidos, marcas de alta costura, marcas de designers, cadeias de lojas e marcas online.

Cinco empresas portuguesas estarão a marcar presença no evento, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Albano Morgano, Fitecom, Paulo de Oliveira, A Penteadora e TMG são as marcas portuguesas, de entre as 78 que estarão presentes na feira.

#portugalpositivo