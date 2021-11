Portugal país convidado em mais um festival espanhol

Portugal é o país convidado no Festival Internacional da Impressão e Arte no Papel (FIG Bilbau), de 25 a 28 de novembro, que contará com a obra de Paula Rego e uma exposição de Maria Helena Viera da Silva.

Mais de 60 galerias com obras de 500 artistas vão estar no Palácio Euskalduna em Bilbau, no norte de Espanha na região do País Basco, que irá reunir “tendências” do país convidado, assim como de França, Estados Unidos da América e Dinamarca, segundo o comunicado de imprensa divulgado.

Na décima edição do FIG Bilbau Portugal é o país convidado, considerando os organizadores que a proximidade física entre os dois territórios promove “a mobilidade e as sinergias” entre os projetos de investigação dos artistas, o que favorecerá a sua participação nos circuitos culturais espanhol e português, reforçando as indústrias culturais da Península Ibérica.

Seis galerias portuguesas vão exibir várias perspetivas da arte gráfica deste país, “oferecendo uma visão heterogénea em termos de técnicas e sensibilidades”.

A presença de Portugal nesta feira também faz parte das atividades programadas na 19.ª edição da Cultura Portugal, que decorre até ao final do ano.

A abertura do Festival, que terá o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e da delegação do Turismo de Portugal em Espanha, contará com a presença do embaixador para Espanha, João Mira Gomes.

Duas universidades portuguesas vão também participar no programa do “Cubo dos Temptations”: o Instituto Politécnico de Leiria (Escola Superior de Arte e Design) e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

A iniciativa vai criar um espaço de exposição composto por cubos de 2×2 metros onde terão lugar intervenções artísticas.

A artista portuguesa Paula Rego tem o nome no programa da feira e leva a sua série “Nursery Rhymes”, composta por 31 gravuras ligadas ao mundo da literatura infantil tradicional, mais especificamente inspirada na tradição oral das rimas infantis inglesas (poemas ou rimas infantis).

Por outro lado, a pintora e gravadora portuguesa María Helena Vieira da Silva é a estrela da exposição no Museu de Belas Artes de Bilbau, o local habitual do festival.

Segundo os organizadores, “uma das personalidades mais reconhecidas internacionalmente” da pintura e arte gráfica portuguesa, Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), é a “estrela” da exposição FIG Bilbau no Museu de Belas Artes da cidade basca.

A exposição vai apresentar uma coleção de gravuras criadas por Viera da Silva entre o final dos anos 60 e 1991, um ano antes da sua morte, que mostram “a riqueza de estilos e influências” da artista.

Os vinhos portugueses “de destaque” serão os protagonistas do evento “Poesia e Provas de Gravura” na sexta-feira 26 e sábado 27 de novembro, numa iniciativa que “associa os vinhos das diferentes regiões portuguesas ao mesmo número de poetas”.

Enquanto se realiza a prova de vinhos, dirigida por André Pinguel, do Wine Post, a “contadora de histórias” Sandra Nobre vai recitar “um poema que evoca a essência portuguesa”.

