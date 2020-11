Portugal organiza o próximo Congresso Ibero-Americano de Cultura

A ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, anunciou este fim de semana que Portugal vai acolher, em 2022, o oitavo Congresso Ibero-Americano de Cultura.

O anúncio foi feito no encerramento do sétimo congresso, organizado pelo México e que decorreu desde quarta-feira com debates e reflexões entre os participantes apenas pela internet, por causa da pandemia da covid-19.

Em nota de imprensa, o Ministério da Cultura sublinhou que a realização deste congresso em Portugal é uma “oportunidade para dar continuidade a uma estratégia de afirmação no espaço ibero-americano, tal como para fomentar as oportunidades de parceria e cooperação para as entidades culturais portuguesas”.

No discurso de encerramento, Graça Fonseca manifestou desejo que o congresso em 2022 possa decorrer presencialmente em Portugal.

Este ano, o Congresso Ibero-Americano de Cultura, que reuniu responsáveis de 22 países, foi subordinado ao tema da “Cultura e Desenvolvimento Sustentável”.

Segundo o programa, entre os objetivos apontados para este congresso estavam uma reflexão sobre “as necessidades e a situação económica e profissional” dos criadores e agentes culturais ibero-americanos, e um fortalecimento de “redes de cooperação” entre agentes e artistas dos países agregados nesta comunidade dos dois lados do Atlântico.

