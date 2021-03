Portugal, o Luxemburgo e Félix Braz

Foi constituído na semana passada o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo, o primeiro de uma lista de 47 grupos de amizade e do qual sou presidente, já pela quarta vez. Os grupos parlamentares de amizade podem desempenhar um papel importante no estreitamente dos laços que unem dois países, através das suas atividades e contactos.

O Luxemburgo é um país especial para Portugal e a sua importância deveria ser conhecida de todos, porque a nossa presença, importância e influência no Grão-Ducado é muito grande. Os portugueses e luxemburgueses com nacionalidade portuguesa representam mais de 17 por cento do total da população e têm uma irradiação em todos os setores da sociedade. Não admira, pois, que o Luxemburgo estivesse entre os primeiros países a oferecer a Portugal apoio no combate ao covid com equipas de médicos e enfermeiros e que entre os profissionais de saúde que foram para Évora se falasse português.

Mas entre os portugueses residentes no Luxemburgo, há um que será sempre uma referência incontornável para a comunidade. É uma pessoa admirável na sua simplicidade, amabilidade, inteligência e dedicação à causa pública, que desde agosto de 2019 está afastado da vida política por motivos de saúde: refiro-me a Félix Braz, personalidade bem conhecida de todos, que reapareceu, felizmente, há poucos dias sorridente numa foto que publicou no twitter com uma mensagem alusiva à sua participação numa corrida em apoio das pessoas com cancro, dizendo: “Estou feliz por voltar ao desporto”.

Daí que o momento solene de constituição do Grupo Parlamentar de Amizade tenha sido o ideal para evocar a sua importância para a comunidade portuguesa e o seu exemplo como cidadão.

É a Félix Braz, em primeiro lugar, que se deve a criação do Grupo Parlamentar de Amizade Luxemburgo-Portugal. Por volta de 2010 falávamos os dois muito na criação de um grupo de amizade na Câmara dos Deputados do Luxemburgo, que não tinha esta tradição. E foi por seu impulso que acabou por ser aprovado por unanimidade aquele que foi o primeiro grupo parlamentar de amizade criado pela Câmara dos Deputados do Luxemburgo, precisamente por causa da importância mais do que reconhecida da comunidade portuguesa no Grão-Ducado.

Félix Braz, filho de pais algarvios nascido em Differdange, era então deputado do partido Os Verdes. Depois tornou-se ministro da Justiça e, de seguida, com os bons resultados eleitorais do seu partido, foi vice-primeiro-ministro de um Governo de coligação com os liberais e os socialistas. Nunca no Grão-Ducado um lusodescendente tinha chegado tão longe.

A sua vontade de democratizar o Luxemburgo, onde perto de metade da população é estrangeira, ficou bem patente na defesa que fez da possibilidade de os estrangeiros participarem em eleições legislativas, o que tornaria o país um modelo para todo o mundo. Infelizmente, o resultado do referendo ficou longe desse objetivo. Mas Félix Braz não desistiu e empenhou-se em tornar mais fácil o acesso à nacionalidade, precisamente para permitir maior participação em atos eleitorais e combater aquilo que muitos viam como um défice democrático.

Por tudo isto, pela sua permanente disponibilidade, pelo seu humanismo e dedicação aos outros, Félix Braz será sempre uma referência maior para as comunidades portuguesas.

A cooperação entre Portugal e o Luxemburgo foi sempre exemplar, do ponto de vista institucional, político e pessoal, com inúmeras visitas nos dois sentidos do Grão-Duque Henri, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, dos primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel e dos presidentes dos respetivos parlamentos. A história também nos liga, muito particularmente pelas filhas do rei D. Miguel de Portugal, nomeadamente a bisavó do Grão-Duque Henri, Maria Ana de Bragança, grã-duquesa do Luxemburgo entre 1905 e 1912 e regente do país a partir de 1908.

Foi por isso que, em fevereiro do ano passado, em declarações ao jornal Contacto, o Grão-Duque Henri, numa visita a uma exposição com o nome “Portugal e Luxemburgo – Países de Esperança em Tempos difíceis”, disse: “Tenho bastante orgulho no meu sangue português. Penso que isso traz algum calor à nossa vida familiar”.

O Luxemburgo é, de facto, um país muito especial para Portugal, pela história que nos une, pelos laços humanos que nos ligam e pelo lugar que a comunidade portuguesa ocupa em todos os setores da sociedade. E é também por isso que os poderes públicos de ambos os países devem fazer tudo para honrar esta história comum, consolidando-a e aprofundando-a… sempre.

Paulo Pisco

Deputado do PS