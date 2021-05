Portugal nos “50 nomes que dão cartas” da Time Out

Somos todos “Future Makers”. Todos – um a um, passo a passo – estamos a construir o futuro. Mas alguns são mesmo, mesmo bons nisso. E são esses pioneiros e visionários, lutadores e heróis locais, que a Time Out Global junta nesta lista especial. Pessoas com visões do futuro brilhantes, que o mundo precisa de conhecer.

Para chegar aos 50 Future Makers, os editores da Time Out de 328 cidades, de Los Angeles a Paris, de Melbourne a Hong Kong, juntaram-se com os seus candidatos. O resultado é uma lista que inclui artistas, activistas, arquitectos, realizadores, presidentes da câmara, empresários, ambientalistas, músicos: gente com as mais diversas profissões e as mais incríveis histórias, mas o mesmo instinto. Tornar o mundo num lugar melhor para viver.