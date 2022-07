Portugal no top dos países para “road trips”

As pesquisas de carros para alugar na Europa aumentaram, em média, 162%. O que permite antever um verão com muitos quilómetros na estrada, segundo dados do mês de junho.

Por isso, a momondo.pt, um motor de pesquisa de viagens global gerido pela KAYAK, elaborou o índice de road trips 2022. Os dados do índice foram recolhidos através de uma pesquisa aprofundada em 33 países europeus, cuja classificação assenta em 24 fatores independentes.

Portugal atingiu o sétimo lugar na classificação deste ano, com pontuações elevadas em fatores como a qualidade das estradas, estações de carregamento de carros elétricos, preços de carros para alugar, natureza e pontos de interesse.

No primeiro lugar do top está a Alemanha, seguida da Espanha e da Lituânia.