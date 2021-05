Portugal não teme adversários do Euro sub-21

O defesa Tiago Djaló garantiu esta semana que Portugal “pode chegar longe” no Europeu de sub-21, cuja fase decisiva vai decorrer na Hungria e na Eslovénia, frisando que a equipa das ‘quinas’ “não pode ter medo”.

“Penso que a equipa pode fazer muito, podemos chegar longe, mas temos de trabalhar e pensar no jogo que vem [contra a Itália] e, só depois, pensar nas meias-finais e na final”, observou o central luso, de 21 anos, em conferência de imprensa.

Recentemente consagrado campeão ao serviço dos franceses do Lille, juntamente com Xeka, José Fonte e Renato Sanches, os últimos dois convocados para representar Portugal no Euro2020, Djaló confessou sentir-se “muito feliz” e deu o mote para ultrapassar todos os adversários.

“Não podemos ter medo. Se há alguém que tem de ter medo, são as outras seleções”, declarou.

Apesar de ter realizado 24 jogos pelo emblema gaulês, o defesa não foi utilizado por Rui Jorge durante a fase de grupos, nas vitórias sobre a Suíça (3-0), Inglaterra (2-0) e Croácia (1-0).

“Temos de respeitar as decisões e não tenho sido titular, nem jogado muito aqui na seleção. É claro que gostaria de ter mais oportunidades, mas cabe ao treinador escolher o onze. É esperar pela oportunidade”, concluiu.