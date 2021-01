Portugal não descarta envio de doentes para outros países

O Governo português está a equacionar a transferência de doentes para hospitais de outros países de forma a aliviar o Sistema Nacional de Saúde, sobrecarregado devido à situação de rutura que se vive nos hospitais nacionais.

A confirmação foi dada esta segunda-feira pela ministra da Saúde Marta Temido, que garantiu que apesar de ainda haver algumas camas disponíveis, a gestão de recursos humanos começa a preocupar.

“O Governo português está a acionar todos os mecanismos de que dispõe, designadamente no quadro internacional, para garantir que presta a melhor assistência aos utentes. Mas vale a pena perceber que geograficamente estamos numa situação distinta, estamos no extremo de uma península, com maiores constrangimentos geográficos mas, de qualquer forma, há mecanismos e formas de auxílio”, declarou Marta Temido em entrevista à RTP.

Recorde-se que Portugal é o país do mundo com mais novos infetados e mortes por milhão de habitantes.

Esta terça-feira foi divulgado um novo recorde de mortes diárias, 291, e 10.765 novos infetados.