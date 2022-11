Portugal na mira de investimento

A marca Newdock é a aposta da Goldman Sanches, uma instituição financeira norte-americana, com a qual pretende investir 1.000 milhões de euros nos próximos três anos em Espanha e Portugal.

A Goldman Sanches assinou contrato com a Constructel Visabeira, que receberá um investimento de 200 milhões de euros. Em troca, a instituição financeira norte-americana fica com uma participação minoritária, segundo informações do “O Jornal Económico”.

A nova empresa já se encontra ativa desde o início do ano de 2022, até à data “já possui uma carteira de sete projetos em diferentes áreas logísticas, com boas localizações em Espanha para desenvolver 500 mil m2 de área bruta locável”, avança a Newdock ao jornal “Cinco Días”.

Acrescenta ainda que três desses projetos já se encontram em andamento, sendo que o primeiro localiza-se em Getafe, um dos centros nevrálgicos da logística da Península Ibérica.

De acordo com a mesma fonte, “a empresa espera expandir-se para a Catalunha, País Basco, Valência e Sevilha, tendo como objetivo conseguir um portfólio diversificado com ampla presença na Espanha”.

´#portugalpositivo