Portugal na maior feira de turismo de luxo da América Latina

Entre os dias 4 e 6 de maio, São Paulo recebeu a International Luxury Travel Market (ILTM) Latin America, onde Portugal esteve presente. O incentivo a visitar Portugal apareceu por roteiros de livros e de enoturismo.

Naquela que é a maior feira de turismo de luxo da América Latina, Portugal deu destaque à literatura e ao seu vinho. O objetivo foi enaltecer a língua portuguesa e os seus escritores, assim como um dos produtos portugueses que toca várias regiões e turistas de maior poder aquisitivo e de estadias longas.

Num stand com 165 metros quadrados, o Turismo de Portugal criou um ambiente que inspire a futuras viagens pelas diferentes regiões do país. Sob o tema Portugal – Wine and Books, contribuiu-se para a coesão territorial e social no negócio turístico, em alinhamento com o Plano para a Retoma do Turismo.

