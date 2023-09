Portugal na maior feira de design de interiores do mundo

De 8 a 11 de outubro, 17 marcas portuguesas de mobiliário e decoração vão marcar presença na maior celebração do design de interiores do Reino Unido: a Decorex International. Esta 45.ª edição da feira vai reunir o que há de melhor nesta indústria, dando a conhecer aos principais players do setor as tendências mais emergentes. A presença portuguesa na Decorex International é organizada pela AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal.

Classiribalta; Cobermaster; D’Casa; ELEMENTS Collection (Le Brands Group); Formefeitos; Frato; MainGUILTY; Mamoa; MBN Group; Muranti; Mythica; Salma; Sentta; Serip; Wewood; Ronfe; e X8 Solutions Goup irão demonstrar a excelência do design de interiores português no Olympia Exhibition Centre, nos Stands: G40; G50; G60; E38, incluindo uma área dedicada a Meeting Point.

A agenda de eventos será marcada por um encontro de networking “Portuguese Interior Design Day” que terá lugar no dia 10 de outubro, das 18h00 às 20h30, na Chancelaria da Embaixada de Portugal no Reino Unido, Londres. Este está a ser organizado pela AIMMP, em parceria o AICEP Portugal Global e a Portuguese Chamber of Commerce no Reino Unido, no qual as empresas participantes terão a oportunidade de apresentar a sua experiência e conhecimento como exemplo do que de melhor se faz na indústria da Madeira e Mobiliário em Portugal.

A comitiva portuguesa tem ainda encontro marcado com Sua Excelência o Senhor Embaixador de Portugal no Reino Unido, Dr. Nuno Brito, que visitará os stands de Portugal na Decorex, no dia 10 de outubro.

A participação portuguesa nesta feira constitui uma oportunidade para estas alargarem a sua rede de compradores internacionais mais influentes uma vez que esse é um dos públicos mais importantes Decorex International, conhecida por apresentar tendências emergentes de alta qualidade no design de interiores.

Esta iniciativa é organizada no âmbito do Inter Wood & Furniture, um projeto de internacionalização gerido pela AIMMP para o setor das Madeiras e Mobiliário, e que apoia empresas portuguesas interessadas no desenvolvimento de estratégias de internacionalização para novos mercados em crescimento. Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor que, no ano de 2022, atingiram o máximo histórico de mais de 3 mil milhões de euros.