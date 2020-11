Portugal na Festa do Imigrante virtual de São Paulo

Em 2020, a Festa do Imigrante – evento consolidado no calendário cultural de São Paulo e aguardado por milhares de pessoas – completa 25 anos de culturas e vivências compartilhadas.

Mesmo com a impossibilidade da realização presencial dessa importante comemoração, o Museu da Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – promoverá uma versão online, com o apoio da Associação Paulista Amigos da Arte, anuncia o jornal Mundo Lusíada.

Entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro, e com representação de 28 nacionalidades e regiões, a celebração digital contará com a presença de grande parte das comunidades de imigrantes e descendentes participantes do evento, que contribuíram para o oferecimento dos conteúdos, garantindo ao público a oportunidade de se aprofundar em diferentes tradições sem sair de casa. As apresentações artísticas serão transmitidas ao vivo diretamente do jardim do complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, enaltecendo 16 países.

Por meio de materiais gravados previamente, a celebração apresentará oficinas de dança, gastronomia e artesanato, que poderão ser assistidas repetidamente, e pausadas se necessário, para a possibilidade da reprodução do passo a passo em casa.

Neste ano, a participação portuguesa na Festa do Imigrante será no artesanato e na gastronomia, além de apresentação ao vivo do folclore da Ilha da Madeira.

No dia 2 de dezembro, quarta-feira a partir das 11 horas locais, acontece uma oficina de artesanato português com Márcia Tuskenis, que vai ensinar a fazer miniterços com contas e pingente.

No mesmo dia tem lugar uma oficina de gastronomia portuguesa com Sueli Martins e Isabel Monte. Sueli e sua neta preparam uma versão do bacalhau com natas português em formato de escondidinho.

Ainda na plataforma #CulturaEmCasa, a disponibilização de contactos e indicações das comunidades participantes permitirá que o público se sinta mais perto do clima da Festa ao adquirir artesanato ou realizar pedidos de pratos típicos a serem entregues em casa.

Já no domingo, dia 06, às 16h, pode ver-se o Grupo Folclore e Etnografia Região Autónoma da Madeira, com o folclore da Ilha da Madeira, grupo liderado pela Maria Sardinha.