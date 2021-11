Portugal marca presença na maior feira de turismo britânica

Portugal está a marcar presença na World Travel Market, a maior feira britânica de Turismo e uma das mais importantes a nível mundial, que se realiza de 1 a 3 de novembro, em Londres. A participação nacional é coordenada pelo Turismo de Portugal e integra 63 empresas, mais duas em formato virtual, e as sete Agências Regionais de Promoção Turística (Porto e Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores), que ocupam um stand de 812 metros quadrados dedicado à promoção do destino.

Paralelamente, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, deslocar-se-ão ao mercado, onde manterão uma agenda de contactos com as várias entidades ligadas ao setor, desde associações empresariais a companhias aéreas, e incluindo também vários representantes do trade.

“Este ano é com particular entusiasmo que acompanho o WTM, uma das maiores feiras de Turismo do mundo e num dos mercados emissores mais importantes para Portugal, para assinalar o retomar desta atividade promocional e felicitar pessoalmente as empresas nacionais pela sua presença, ao mesmo tempo dando um sinal de coragem para intensificarmos a partir de agora a nossa ação nos mercados externos”, afirma a Secretária de Estado.

A presença na WTM vem complementar um conjunto de ações promocionais que estão a ser desenvolvidas neste mercado, o maior emissor de turistas para Portugal, responsável por 297 mil hóspedes, 1,3 milhões de dormidas e 753 milhões de euros em receitas entre janeiro e agosto de 2021.

Com vista à retoma da atividade e dos fluxos turísticos provenientes do Reino Unido, as ações previstas para os próximos meses concentram-se, nomeadamente, na promoção da conectividade aérea, no que diz respeito à captação de novas rotas e retoma de operações, aumento do load factor e operações full charter.

Para estimular a procura, a operação turística é outra prioridade de atuação com o lançamento de novas operações e a segmentação de produtos. Para 2022 está ainda prevista a presença nas principais iniciativas do trade, operadores turísticos e companhias aéreas britânicas, bem como a promoção dos nossos principais produtos turísticos, e outros que contribuem para uma boa diversificação da carteira de experiências turísticas, entre os quais o enoturismo, gastronomia, casamentos e aventura.

A promoção internacional do destino Portugal, em linha com o Plano Reativar Turismo | Construir Futuro, prossegue, assim, o objetivo inscrito na Estratégia Turismo 2027 de ultrapassar os 27 MM€ de receitas turísticas em 2027, de uma forma sustentável, gerando riqueza e bem-estar, em todo o território, ao longo de todo o ano e apostando na diversificação de mercados e segmentos.

