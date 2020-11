Portugal marca presença na Feira do Estudante no Luxemburgo

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo vai marcar presença na Feira do Estudante que se realizará nos dias 12 e 13 de novembro de 2020, das 09h00 às 18h00, este ano, pela primeira vez, em formato digital.

Destinada a estudantes do Ensino Secundário, esta iniciativa tem como principal objetivo divulgar as diversas vias de acesso ao Ensino Superior e facilitar contactos entre os estudantes e diferentes instituições.

À semelhança de anos anteriores, está prevista a presença de representantes da Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo e da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) no stand da Embaixada, que terão a oportunidade de informar e esclarecer dúvidas através das ferramentas de interação online disponibilizadas na página oficial da Feira.

Os visitantes do stand da Embaixada poderão ainda assistir a um vídeo da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, gravado especificamente para a ocasião, assim como visualizar testemunhos de estudantes universitários oriundos do Luxemburgo e ex-estudantes que estão atualmente de regresso ao Grão-Ducado. Estarão ainda disponíveis brochuras e vídeos informativos sobre as vias de acesso ao Ensino Superior português e as principais razões para se estudar e investigar em Portugal.

No dia 12 de novembro, das 14h00 às 15h00, a Embaixada de Portugal, através da Coordenação de Ensino, e em colaboração com a DGES, dinamiza uma webinar subordinada ao tema “Étudier au Portugal – que dois-je savoir?”, através da plataforma MS Teams.

A habitual sessão de informação sobre o acesso ao ensino superior em Portugal, destinada especialmente aos alunos do ensino secundário que queiram prosseguir estudos superiores em Portugal e aberta aos pais e encarregados de educação, será adiada para o primeiro trimestre de 2021, data e modo a anunciar, em função da evolução da situação pandémica.

Para mais informações, contacte a Coordenação de Ensino Português através do telefone +352 24 69 55 1, ou consulte a página na internet.