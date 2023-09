Portugal-Luxemburgo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-0

Foi noite de gala no Estádio do Algarve. A seleção portuguesa marcou pela primeira vez 9 golos numa partida oficial, batendo o Luxemburgo pela segunda vez nesta fase de qualificação para o Euro2024.

Depois dos 6-0 com que Portugal corrigiu os Diabos Vermelhos no Luxemburgo, Portugal foi mais longe e venceu por 9-0 no Algarve, sem Cristiano Ronaldo, castigado por ter visto um amarelo no jogo contra a Eslováquia.

Gonçalo Inácio (12 e 45+4 minutos), Gonçalo Ramos (18 e 34), Diogo Jota (57 e 77), Ricardo Horta (67), Bruno Fernandes (83) e João Félix (88) apontaram os tentos da seleção lusa, que somava três 8-0, dois ao Liechtenstein e um ao Kuwait.

Num agrupamento que qualifica os dois primeiros, Portugal soma 18 pontos, contra 13 da Eslováquia (3-0 ao Liechtenstein) e 10 do Luxemburgo, podendo selar o apuramento em outubro, nos jogos com Eslováquia (dia 13) e na Bósnia-Herzegovina (16).

Jogo no Estádio Algarve.

Marcador:

1-0, Gonçalo Inácio, 12 minutos.

2-0, Gonçalo Ramos, 18.

3-0, Gonçalo Ramos, 34.

4-0, Gonçalo Inácio, 45+4.

5-0, Diogo Jota, 57.

6-0, Ricardo Horta, 67.

7-0, Diogo Jota, 77.

8-0, Bruno Fernandes, 83.

9-0, João Félix, 88.

Equipas:

– Portugal: Diogo Costa, Nélson Semedo (João Cancelo, 61), Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot, Danilo Pereira (Rúben Neves, 75), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Ricardo Horta, 61), Diogo Jota, Rafael Leão (Otávio, 75) e Gonçalo Ramos (João Félix, 61).

(Suplentes: Rui Patrício, José Sá, João Cancelo, António Silva, Toti Gomes, João Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, Otávio, Pedro Neto, Ricardo Horta e João Félix).

Treinador: Roberto Martínez.

– Luxemburgo: Moris, Jans, Mahmutovic, Chanot (Korac, 78), Mica Pinto (Vincent Thill, 54), Sinani, Barreiro, Bohnert (Gerson, 46), Rupil (Sébastien Thill, 46), Borges Sanches e Curci (Carlson, 46).

(Suplentes: Schon, Pereira, Gerson, Ikene, Dardari, Vincent Thill, Carlson, Korac, Dzogovic, Elshan, Sébastien Thill e Marvin Martins).

Treinador: Luc Holtz.

Árbitro: John Brooks (Inglaterra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vincent Thill (55), Mahmutovic (65) e Gerson (76).

Assistência: Cerca de 20.000 espetadores.