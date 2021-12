Portugal limita ajuntamentos na passagem de ano

Os ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas são proibidos na passagem de ano, uma medida anunciada esta terça-feira pelo Governo para combater a propagação da covid-19.

Após uma reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou também a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

António Costa comunicou em conferência de imprensa várias medidas para combater a propagação da covid-19 e apelou à adesão à vacinação.