Portugal leva um atleta aos 10 mil metros

A Taça da Europa dos 10 mil metros será disputada em Pacé, perto de Rennes, em França. Portugal conta com Samuel Barata na competição.

O atleta do Benfica foi o único português a conseguir atingir a meta de qualificação para a Taça da Europa. Os 28 minutos e 50 segundos para correr dez quilómetros foram atingidos em Faro, com 30 segundos de folga.

No ano passado, a taça competiu-se em Birmingham, no Reino Unido, e Samuel Barata competiu juntamente com Miguel Marques, como refere a RTP. Enquanto que Miguel Marques terminou em 40º lugar, Barata não terminou a corrida.

Portugal mantém-se o país com mais vitórias na Europa, tendo apenas mais uma que Espanha, no coletivo. Este ano, Samuel Barata, que representa o Benfica, tenciona melhor o recorde pessoal e qualificar-se para outras provas.

O português havia participado no campeonato europeu de atletismo do ano passado, um dos melhores de sempre para Portugal.

O atleta precisa de 28.03,94 minutos para atingir o seu record a 28 de maio, em França. Contudo, o objetivo mínimo será de 28.15,00 minutos, o mínimo necessário para a qualificação da próxima prova europeia, a realizar-se em Agosto em Munique.

