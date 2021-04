Portugal leva 10 atletas aos europeus de marcha

Portugal vai estar representado por 10 marchadores no Campeonato da Europa de equipas (antiga Taça da Europa), a decorrer em 16 de maio, em Podebrady, na República Checa.

A seleção lusa será composta por Ana Cabecinha (CO Pechão), Maria Bernardo (CO Pechão), Inês Henriques (CN Rio Maior), Adriana Viveiros (ADR Água de Pena), Inês Mendes (CN Rio Maior), Bruna Marques (J. Vidigalense), João Vieira (Sporting), Rui Coelho (CA Seia), Hélder Santos (Leiria MA) e Pedro Dias (CO Pechão).

Esta é uma competição em que Portugal já conquistou um título coletivo (20 km feminino), em 2005, em Mikolsc, na Hungria, que registou o segundo lugar individual de Susana Feitor, na sua melhor classificação de sempre na competição, um feito igualado por Ana Cabecinha, em 2017, precisamente em Podebrady, onde se realizará a edição de 2021.

João Vieira, de 45 anos, que no início do mês somou o seu 60.º título nacional ao sagrar-se campeão dos 20 km em estrada, regista 13 presenças nesta competição (12 em 20 km, 1 em 50 km) e Inês Henriques, de 40, 12 (11 em 20 km e 1 em 50 km).

